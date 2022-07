Randstad, nouveau partenaire du Racing Club de Lens, célèbre les salariés du club

Cette semaine, le Racing Club de Lens a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Randstad.

Dans le cadre de cet accord de 3 saisons (2022-2025) signé par l’entremise de l’agence Sportfive, la société spécialisée dans les ressources humaines apposera son logo au dos du maillot, en haut au dessus du nom des joueurs et joueuses.

« Expert du recrutement, Randstad accompagnera les joueurs et les joueuses du RC Lens souhaitant se

reconvertir et se former à un métier à leur sortie du centre de formation ou à l’issue de leur carrière

professionnelle. Le Groupe met également son expertise des ressources humaines au service de

l’ensemble des salariés du club » précise un communiqué.

Des salariés du club mis en avant

L’occasion pour le club et son nouveau partenaire de célébrer cette union avec un spot vidéo qui met en scène quelques salariés du club autour du claim « Au Racing, notre principale ressource est humaine ».

Une vidéo qui permet à Randstad de communiquer directement sur son coeur de métier et de valoriser son approche.

Partenaire de l’Olympique de Marseille depuis un an, Randstad avait célébré ce contrat en réalisant une vidéo plongeant les fans du club dans la peau d’un joueur.

Avec l’OM, Randstad a produit d’autres contenus vidéos avec la série « au coeur de l’OM ».

Outre le RC Lens et l’OM, Randstad a également rejoint le rang de Supporter Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le groupe RH est également présent dans le rugby en étant partenaire du Castres Olympique.