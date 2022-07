DXC nouveau sponsor manche de Manchester United, le nouveau maillot domicile 2022-2023 (avec un col polo) dévoilé

Cette semaine, DXC et Manchester United ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat technologique pluriannuel.

Dans le cadre de cet accord, DXC devient notamment le sponsor visible sur la manche des maillots en remplacement de Kohler (2018).

« Grâce à ce partenariat, Manchester United se tourne vers DXC pour son expérience en matière de transformation d’entreprise, alors que le club s’efforce à engager les fans et inspirer les jeunes », a déclaré Chris Drumgoole, directeur des opérations, DXC Technology, dans un communiqué. « Qu’il s’agisse de diriger l’une des équipes sportives les plus populaires et les plus performantes au monde ou de transformer les activités des entreprises du Fortune 500, Manchester United et DXC sont des experts dans la gestion d’activités critiques. Nous sommes unis pour offrir l’excellence. »

Committed to delivering excellence ✅@DXCTechnology stands shoulder to shoulder with United as our new principal and digital transformation partner. #MUFC || #DXCUnited — Manchester United (@ManUtd) July 6, 2022

En tant que partenaire, DXC, qui est également Supporter Officiel des JO de Paris 2024, gèrera et développera la présence digitale de Manchester United, y compris le site web et les plateformes média du club, pour engager une communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers au plus près du club. DXC gérera l’application de Manchester United qui compte des utilisateurs dans 214 pays. La gestion des données sera également au coeur du partenariat. Enfin, précisons que DXC va également être partenaire de la Manchester United Foundation.

Le nouveau maillot domicile 22-23 dévoilé

Ce vendredi, Manchester United et adidas ont dévoilé le nouveau maillot domicile 2022-2023. L’occasion de découvrir le logo DXC sur la manche gauche. Sur la face avant, TeamViewer reste le sponsor maillot principal. Un nouveau maillot qui arbore de nouveau un col polo.

L’occasion pour la marque aux trois bandes de réaliser un spot promotionnel qui met en avant un certain Eric Cantona, égérie de Nike lorsqu’il était sur les terrains.

