Roland-Garros 2020 : Emirates active son partenariat avec la campagne « Back in the Game »

En cette période où l’activité reprend petit à petit, s’adaptant aux contraintes liées aux mesures sanitaires, la compagnie aérienne Emirates a décidé de prendre la parole à l’occasion de Roland-Garros 2020.

Partenaire des Internationaux de France de tennis depuis 2013, Emirates lance la campagne « Back in The Game ». Avec la reprise progressive de vols à destination et au départ de Paris, la compagnie aérienne a réalisé une vidéo positive faisant le parallèle entre la reprise du tennis Porte d’Auteuil et le retour de ses A380 dans le ciel parisien.

Si vous avez la chance de pouvoir vous rendre au stade de Roland-Garros pour cette édition 2020 automnale, ne cherchez cependant plus « l’avion-caméra » Emirates qui reliait le Suzanne Lenglen au Philippe Chatrier. Depuis l’année dernière et les travaux du central, la « cable-cam » a été supprimée. Une activation simple et efficace qui avait marqué les esprits, lançant de la meilleure façon le partenariat.

Partenaire de l’US Open disputé il y a quelques semaines, Emirates avait adapté l’une de ses activations marketing « in stadia » en raison des matchs à huis clos.