Best Practice – Les personnages de South Park, masqués, s’invitent dans le stade des Denver Broncos (NFL)

Dimanche, les Denver Broncos se sont inclinés à domicile face aux Tampa Bay Buccaneers (10-28) de Tom Brady lors de la 3ème semaine de NFL.

Malgré une jauge d’accueil réduite dans l’Empower Field At Mile High, certains spectateurs ont réussi à faire parler d’eux sans donner de la voix ni même bouger.

Pour une opération promotionnelle dont les fonds iront à des oeuvres caritatives, 1 800 avatars en carton à l’effigie des personnages de South Park ont peuplé l’une des deux tribunes (haute) en end zone. Eric Cartman, Kenny, Stan, Kyle et les autres héros de la série animée ont occupé l’espace haut avec en toile de fond le célèbre décor de la ville.

Des avatars masqués comme un parfait teasing de l’épisode spécial pandémie – COVID 19 de South Park qui sera diffusée sur Comedy Central mercredi 30 septembre.

Notons que pour cette opération, Comedy Central va remettre un chèque de 180 000 dollars aux associations caritatives soutenues par la franchise NFL. Depuis le début de la saison, les Broncos proposent à leurs fans de se payer un avatar en carton présent dans les gradins pour 100$. Une initiative déjà vue en Bundesliga ou encore en Premier League.

All 1,800 of us had a great time at the @Broncos game today! South Park’s first-ever supersized episode, "The Pandemic Special" premieres Wednesday at 8/7c on @ComedyCentral.

— South Park (@SouthPark) September 27, 2020