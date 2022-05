NHL – Le fast-food Chipotle s’offre une publicité en réalité-mixte sur la patinoire

Il y a quelques jours, la chaîne de fast food mexicaine Chipotle a profité d’un match de National Hockey League (NHL) pour offrir un contenu de marque en réalité mixte, diffusé dans l’Arena et sur le signal TV.

Partenaire de la NHL, Chipotle s’est associé à la société spécialisée The Famous Group pour mettre en scène un burrito bowl géant, une zamboni et un gant de hockey. Un contenu animé superposé sur la glace des Colorado Avalanche lors d’un match de séries contre St. Louis Blues à la Ball Arena de Denver. Une vidéo en réalité mixte qui était diffusée sur les écrans de l’Arena et en TV.

Une « publicité 3D virtuelle » (sorte de réalité augmentée), qui produit toujours son petit effet, notamment sur les réseaux sociaux.

En septembre dernier, The Famous Group avait produit un contenu en réalité-mixte pour la franchise NFL des Carolina Panthers.

