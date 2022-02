Tennis – Roland-Garros 2022 dévoile son affiche officielle (ramasseur de balles)

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis (FFT) a dévoilé l’affiche officielle de Roland-Garros 2022. Pour la première fois, les ramasseurs de balles sont mis à l’honneur.

Après la présentation des serviettes des joueurs et des joueuses il y a quelques semaines, Roland-Garros fait monter l’attente autour du tournoi avec le reveal de son poster officiel.

Chaque année depuis 1980, la FFT invite un artiste à réaliser l’affiche du tournoi de Roland-Garros. Pour cette édition 2022, l’organisation a invité Louise Sartor, peintre française figurative âgée de 33 ans. Après Fabienne Verdier en 2018, Louise Sartor est la seconde artiste féminine française à signer l’affiche du Grand Chelem.

« Essayer de faire quelque chose qui soit à la hauteur et original » – Louise Sartor

« Invitée à passer une journée à Roland-Garros lors de l’édition 2021 pour goûter à l’ambiance unique du tournoi, Louise Sartor a su, le jour même de sa venue au stade, le sujet qu’elle souhaitait évoquer pour ce projet d’affiche. La jeune femme, fascinée par la précision gestuelle des mouvements des ramasseurs de balles et toute éblouie par leur chorégraphie parfaitement exécutée, a souhaité leur rendre hommage et mettre en valeur leur efficacité, leur concentration ainsi que leur habileté » explique la FFT. « Sur cette affiche, elle a donc peint, à la gouache, un ramasseur de balles à genoux attendant près du filet la fin de l’échange avant d’entrer en scène. Renforcée par le jeu d’ombres du filet, l’intensité de la lumière du soleil printanier, si caractéristique de Roland-Garros, illumine la toile. Il en émane une chaleur aussi familière que réconfortante. À travers les couleurs choisies, l’artiste a su aussi retranscrire l’atmosphère si singulière du tournoi parisien. »

« Ce n’était pas un challenge facile car il y a eu de très beaux projets réalisés par le passé et il fallait essayer de faire quelque chose qui soit à la hauteur et original » ajoute Louise Sartor dans le communiqué. « Réaliser une affiche est aussi une expérience qui me rendait très curieuse car je n’en avais jamais fait. C’est un objet assez libre, entre arts appliqués et beaux-arts, mais c’est aussi un support de communication que l’on peut pousser au même degré d’esthétisme et d’exigence qu’un tableau. »

Précisons que ce reveal de l’affiche intervient le jour de l’ouverture de la billetterie Roland-Garros 2022 pour les licenciés.

Une oeuvre qui sera évidemment exploitée commercialement par la FFT. Outre la vente du poster officiel, la création pourrait bien être apposée sur d’autres supports comme des t-shirts, porte-clés, magnets ou encore mugs.

Toutes les affiches de Roland-Garros depuis 1980