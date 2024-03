Rolf Heinz nommé Directeur Général du Groupe L’Équipe

Aujourd’hui, le groupe Amaury a annoncé la nomination de Rolf Heinz au poste de Directeur Général du Groupe L’Équipe.

Par le passé, Rolf Heinz a assuré la direction de Prisma Media de 2009 à 2021 et le poste de CEO de MBK Fincom, une entreprise européenne de e-commerce dans le secteur du meuble.

« Il a pour principale feuille de route le développement de l’ensemble des activités et des marques médias du Groupe L’Équipe sur tous les supports, tant en termes de contenus, que d’innovations technologiques et d’expérience client. Rolf Heinz est également en charge de la stratégie de croissance et de diversification de l’entreprise à horizon 2030 » explique le groupe Amaury dans un communiqué.

En tant que DG du Groupe L’Equipe, Rolf Heinz succède à Laurent Prud’homme qui a rejoint l’Olympique Lyonnais en tant que Directeur Général. Ces derniers mois, c’est Aurore Amaury qui assurait l’intérim.

A lire aussi