Rugby : TCL nouveau partenaire officiel du XV de France jusqu’en 2025

Début d’année sportif pour la marque chinoise TCL. En plus de devenir Partenaire Officiel de la NFL, TCL a également signé un contrat sponsoring avec la Fédération Française de Rugby (FFR).

A quelques mois de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 organisée dans l’hexagone, TCL s’offre le XV de France comme nouveau support de communication dans le cadre d’un partenariat signé pour 3 ans. TCL devient ainsi partenaire officiel de la FFR et de ses Équipes de France à XV et à 7. A ce rang de partenariat, le second plus élevé, TCL rejoint La Poste et ParionsSport (FDJ) qui a rejoint la FFR il y a un an.

Ce partenariat offre à TCL l’exclusivité sur le secteur des télévisions, des barres de son et des appareils électroménagers (machines à laver, réfrigérateurs, climatiseurs, aspirateurs robots et purificateurs d’air) jusque fin 2025.

« Nos dernières gammes de produits TV et audio sont conçues pour apporter le meilleur de la technologie aux fans de sport »

« Nous sommes fiers de soutenir le rugby français et de nous associer à la Fédération Française de Rugby dont les valeurs correspondent à celle de TCL » commente Patrick Boudinski, country manager TCL France, dans un communiqué. « Nos dernières gammes de produits TV et audio sont conçues pour apporter le meilleur de la technologie aux fans de sport et nous sommes heureux de mettre notre expertise et notre savoir-faire au service de ce public passionné pour leur offrir des moments d’exception, à regarder et à vivre ensemble. »

Le partenariat permettra à TCL d’être visible sur les matchs du XV de France lors des Tournois des 6 Nations notamment, via des spots pubs sur France Télévisions, en magasin et sur le digital, affichage et radio.

« Nous sommes fiers de voir TCL rejoindre la grande famille des partenaires officiels de la Fédération Française de Rugby pour accompagner nos équipes dans le soutien technologique nécessaire à leur développement » ajoute Laurent Gabbanini, Directeur Général de la FFR. « A l’aube des grandes échéances sportives à venir en France, c’est une chance de compter l’un des leaders mondiaux des constructeurs de télévisions comme partenaire pour tous les supporters français qui auront à coeur de suivre nos joueuses et joueurs devant leur écran. »

