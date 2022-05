Rugby – Après Antoine Dupont, Casino devient sponsor du XV de France

Ce matin, la Fédération Française de Rugby (FFR) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de sponsoring avec Casino.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2024 qui débutera en septembre prochain, l’enseigne de grande distribution devient Partenaire Officiel de France Rugby et notamment du XV de France. Un contrat signé par l’entremise de l’agence Infront. « Avec pour horizon la Coupe du Monde de rugby France 2023, une dynamique sportive ultra positive tant chez les hommes que chez les femmes et une côte d’amour au plus haut dans les sondages, la Fédération Française de Rugby est clairement un asset stratégique majeur de visibilité et de storytelling pour Casino » précise Jean-François Jeanne, Directeur Général d’Infront France, dans un communiqué. Au rang de Partenaire Officiel, Casino rejoint notamment La Poste ou encore ParionsSport qui a signé un contrat il y a quelques mois avec la FFR.

Avec cet accord, Casino s’offre la possibilité d’utiliser les droits à l’image collective des joueurs/joueuses et bénéficiera d’une visibilité TV et digitale ainsi que de prestations d’hospitalités VIP lors des matchs préparatoires au mondial de rugby, le Tournoi des Six Nations ou encore l’Autumn Nations Series. « Ce partenariat illustre pleinement, au sein de nos Enseignes Casino, notre ancrage territorial fort avec nos 6300 magasins en France » ajoute Tina SCHULER, Directrice Générale des Enseignes Casino, sur le site officiel de la FFR.

Antoine Dupont déjà ambassadeur de Casino

A à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde 2023 organisée dans l’hexagone, Casino renforce ses positions dans le rugby, quelques mois après avoir recruté Antoine Dupont comme ambassadeur.

