Formule 1 – Heineken met en scène les pilotes Daniel Ricciardo et Sergio Pérez dans « The Night is Full of Great Drivers »

En marge du Grand Prix de Formule 1 de Miami disputé ce week-end, Heineken dévoile une nouvelle campagne promotionnelle mettant en scène les pilotes Daniel Ricciardo et Sergio Perez.

« The night is full of great drivers ». C’est le nom de la dernière vidéo du célèbre brasseur hollandais, sponsor de la F1 depuis 2016 et le Grand Prix de Montréal. Dans la continuité de ses prises de parole visant à sensibiliser sur les dangers de l’alcool au volant, la marque de bière a fait appel aux pilotes Daniel Ricciardo (McLaren F1) et Sergio Perez (Oracle Red Bull Racing F1).

Dans la vidéo ci-dessous, Heineken montre que même ces deux pilotes d’exception savent laisser le volant lorsqu’ils sont de sortie.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Daniel Ricciardo ou Sergio Perez, qui joue le mieux le gars bien chaud ?

Précisons que ces 2 pilotes sont déjà associés au secteur de l’alcool. Sergio Pérez est ambassadeur de la marque de Tequila Patron depuis quelques mois et Daniel Ricciardo collabore avec le vignoble australien St Hugo.

A lire aussi