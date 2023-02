Rugby – Le Top 14 continue sur sa lancée et bat des records d’affluence

Cette saison 2022/2023 de Top 14 est l’une des plus prolifiques en termes d’affluence. À huit journées de la fin du championnat, certains records ont été battus.

C’est la saison de tous les records pour le Top 14. Ainsi, après 18 journées, l’affluence cumulée s’élève à 1 772 224 spectateurs dans les quatorze stades des différents clubs engagés. Ce qui donne une moyenne de 14 065 fans par match, un record. Cette 18e journée a d’ailleurs attiré près de 19 000 (18 782) spectateurs en moyenne, autres record.

Sur la toute la saison, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui arrive en tête des affluences moyennes avec plus de 27 000 personnes présentes lors des matchs à domicile. De leurs côtés, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais obtiennent un taux de remplissage de 100% à chaque match dans leur stade. Soit 20 235 spectateurs pour les Rouge et Noir et 16 000 pour les Maritimes.

Pour rappel, le Top 14 est diffusé en intégralité et en exclusivité sur Canal+.

