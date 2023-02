Fan Experience – Les opérations que la FFR va mettre en place pour le match France – Écosse

Pour leur troisième match du tournoi des 6 Nations, le XV de France reçoit l’Écosse dimanche 26 février au Stade de France. L’occasion pour la Fédération Française de Rugby d’organiser quelques opérations pour les fans tricolores.

Bien que le match ne débute qu’à 16h, la Fédération Française de Rugby invite tous les spectateurs à venir au stade dès 14h. Et pour cause, la FFR veut célébrer comme il se doit avec les supporters le premier match de l’année 2023 du XV de France à domicile.

Ainsi, ils pourront, dès l’ouverture des portes, profiter de la « France Rugby Experience ». Structures gonflables, animations avec ballon ovale et stands de maquillage attendent les plus passionnés.

Les spectateurs possédant un billet en Tribune Bodega auront accès à des photobooth, mais aussi à une animation musicale spéciale. Une fois installé dans les gradins, les habituels fans cams, bandas et le « DJ Set RTL2 by Loran » vous mettront dans l’ambiance avant le coup d’envoi. Un show sur le terrain et un spectacle pyrotechnique accompagneront également l’entrée des joueurs. Le rythme dans la cabine régie, que nous avons eu la chance de visiter, risque d’être intense.

Que les supporters n’ayant pas de billets gardent le sourire. La FFR a aussi prévu un avant match spécial pour vous. De 14h à 15h, la chaîne Twitch de France Rugby publiera un live. Animé par PoneeeyClub et Rivenzi, il diffusera des contenus exclusifs. Les spectateurs pourront de surcroît, échanger avec les animateurs et les invités comme le recordman de plaquage en un match du tournoi des 6 Nations Guilhem Guirado, ainsi que la joueuse professionnelle Marie-Alice Yahé.

Animations, show et solidarité

L’ambiance continuera à la mi-temps avec un concert de cornemuse typiquement écossais. Les 16 membres de la Jedburgh Royal British, âgés de 14 à 81 ans, assureront le spectacle tout en rendant hommage à leur pays d’origine.

Cette journée sera également placé sous le signe de la solidarité. La FFR remettra « le Prix du Bénévolat 2023 » à plusieurs bénévoles sélectionnés parmi chaque ligue « pour leur investissement et leur efficacité ». Plus de 80 000 volontaires sont mobilisés chaque année pour participer au bon fonctionnement des matchs de rugby le week-end.

De plus, tous les matchs de la 3e journée du tournoi des 6 Nations rendront hommage à l’Ukraine avant la partie. France – Écosse n’y échappant pas, « un moment symbolique » sera réalisé en soutien au pays.

