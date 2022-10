Rugby – Le XV de France dévoile ses nouveaux maillots 2022-2023 (le coq sportif) lors d’un live Twitch

Pour dévoiler les nouveaux maillots 2022-2023 du XV de France, Le Coq Sportif et France Rugby ont organisé, hier, un live sur Twitch.

Précisons le d’emblée, ces maillots ne seront pas ceux portés par les joueurs pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se disputera en France dans un an.

À l’occasion de ce lancement des nouvelles tenues domicile et extérieur de l’Equipe de France, Le Coq Sportif et France Rugby ont organisé une émission sur la plateforme vidéo plébiscitée par une cible jeune. Et il y avait beaucoup d’invités ! Des joueurs comme Romain Ntamack, Paul Willemse et Pierre-Louis Brassi présents en plateau. L’escrimeuse Lauren Rembi et le tennisman Lucas Pouille, sous contrat avec Le Coq Sportif, étaient aussi de la partie.

Dans un communiqué commun, Le Coq Sportif et la FFR expliquent les inspirations du maillot. Coloré d’un bleu roi pour la tunique domicile et d’un blanc immaculé pour l’extérieur, la sobriété est de mise. « Made in France », un drapeau tricolore est cousu au dos du maillot. Avec une coupe près du corps et des matières de haute performance, les maillots assurent maintien, confort et légèreté.

Un maillot chargé d’histoire

Les tuniques du XV masculin rendent hommage au rugby amateur. Les noms des 1922 clubs amateurs en France y sont inscrits à l’intérieur du maillot, à côté de la phrase « en route pour 2023 ». Le design incarne la puissance et le travail d’une équipe lancer pour la Coupe du Monde qui aura lieu l’année prochaine. Précisons que le sponsor maillot Altrad ne sera pas affiché sur les maillots portés par les joueurs lors de la Coupe du Monde 2023, contrairement au Tournoi des 6 Nations, règlement oblige.

Disponible à partir de 90€ en version réplica, il sera possible de personnaliser le maillot en y ajoutant un nom (pour 20€), un numéro (pour 15€) et même l’un des 1922 clubs amateurs en France (pour 7€). Pour une personnalisation totale, le maillot vous coûtera 132€. Les deux tuniques sont d’ores et déjà à vendre sur le site de la boutique officielle de la FFR. Comptez 150 euros pour le maillot dans sa version PRO portée par les joueurs.

Pour accompagner ce lancement, France Rugby et Le Coq Sportif prennent la parole avec le storytelling « Droit au coeur » :

Chaque nouvelle poussée vers la victoire va droit au cœur.

Car on n’avance jamais seul, mais avec toute une équipe, la ferveur quotidienne de tous les amateurs et l’amour d’un peuple.

Chaque nouvelle poussée vers la victoire va droit au cœur.

Car elle raconte tous les efforts qui l’ont précédée, chaque événement passé, chaque futur défi à relever.

Chaque nouvelle poussée vers la victoire va droit au cœur.

Car elle honore tous ceux qui travaillent aux côtés de l’équipe, le staff, celles et ceux qui confectionnent notre maillot.

Chaque nouvelle poussée vers la victoire va droit au cœur.

Car elle rend hommage à notre maillot, à notre histoire, à notre pays. Tous ensemble, nous sommes en route pour 2023 !

