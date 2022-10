Aujourd’hui, la NBA et la Ligue Nationale de Basket ont officialisé la signature d’un accord portant sur la diffusion de match du Championnat de France de Betclic Elite sur la NBA App. Une annonce qui vient confirmer l’article de Ouest-France paru mardi soir.

« Avec 9 joueurs français évoluant en NBA cette saison, la ligue américaine s’intéresse de près à la formation des joueurs européens. Faire partie de l’univers NBA est une grande fierté pour la LNB et un encouragement à monter le niveau qualitatif de nos productions » précise Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket, dans un communiqué. « Grâce à la NBA App, les Américains pourront découvrir nos équipes de Betclic ÉLITE et suivre l’évolution des prospects français à la draft NBA 2023, dont évidemment l’ensemble des matches de Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92, et qui concentre beaucoup d’attention ».

Victor Wembanyama en tête de gondole

A partir du 29 octobre 2022, la NBA aura donc la possibilité de diffuser une sélection de matchs de Betclic ÉLITE, le All Star Game, la Leaders Cup ainsi que les Playoffs et les Finales en direct sur la NBA App. Les matchs seront accessibles sur la nouvelle version de NBA App sur le continent nord-américain et d’autres régions du monde.

La NBA et la LNB précisent que c’est la première fois dans l’histoire que la NBA diffuse les matchs d’un championnat étranger sur ses canaux.

En terme de communication, il est à noter que la LNB annonce « Une première, la Betclic ELITE sur la NBA App » pendant que la NBA titre son communiqué « La NBA diffusera tous les matchs de la Ligue française avec la star française Victor Wembanyama sur NBA App ».

Victor Wembanyama is a one-of-a-kind hooper. Watch more Wemby this season on the NBA App: https://t.co/YfWXkZJEWFpic.twitter.com/jc3Jz6SLio — NBA (@NBA) October 27, 2022

A lire aussi