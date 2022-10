[SBB 10 ans] – Que sont-ils devenus ? Michael Weisz, co-fondateur de Shapeheart

En 2022, Sport Buzz Business célèbre ses 10 ans d’existence ! En 10 ans, le site a accueilli de nombreux journalistes, blogueurs et passionnés de marketing sportif pour des missions de rédaction et de développement.

Pendant ces 10 années, plus de 20 personnes sont ainsi « passées » chez Sport Buzz Business, dans le cadre de missions diverses, stages, blogging, pigistes… Dans les prochaines semaines, nous vous proposons de découvrir le profil et le parcours de certains d’entre eux avec la rubrique « Que sont-ils devenus ». Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir le témoignage de Michael Weisz !

SBB : A quel moment as-tu commencé à écrire en tant que Blogueur sur Sport Buzz Business ? Quelle était ta situation professionnelle à l’époque ?

Michael Weisz : J’ai commencé à écrire sur SBB en 2015. A l’époque j’étais en poste au sein de groupe Uhlsport en tant que chef de marque et assistant grands comptes. J’avais mon propre blog depuis 2 ans.

SBB : Quel est ton meilleur souvenir concernant un évènement auquel tu as participé et/ou une rencontre ?

MW : Il y en a 2. Les Jeux Olympiques de Londres en 2012 où j’ai pu assister au match de tennis le plus long de l’histoire en deux sets gagnants entre Federer et Del Potro. Il y a également le week-end « Olympico » à Marseille.

SBB : Quel est ton poste aujourd’hui ?

MW : Aujourd’hui je suis à la tête de Shapeheart, une startup qu’on a créée avec mon associé Antoine Schwoob. Nous faisons des supports smartphone magnétiques pour le sport et la mobilité. La boite grandit bien, c’est chouette !

SBB : Peux-tu nous retracer ton parcours professionnel ? Quels conseils donnerais-tu à un étudiant qui souhaite travailler dans l’univers du sport au sens large ?

MW : J’ai un parcours assez classique avec une école de commerce et stage de fin d’étude dans le sport. J’ai ensuite beaucoup travaillé, mes 6/7 premieres années, pour apprendre le plus possible, faire mes projets perso et construire mon réseaux.

Je pense que c’est à peu près le seul conseil que j’ai à donner. Au début de sa carrière, il faut y aller à fond. Ce n’est pas en faisant 35 heures que l’on s’ouvre des portes. Il faut en faire plus, pour sa boite si elle vous le rend bien ou pour vos propres projets perso. Mais il faut faire plus que les autres d’une manière ou d’une autre.

SBB : Qu’est-ce qui te fait vibrer aujourd’hui dans la communication par le sport et le sport business de manière générale ?

MW : Ce qui fait vibrer c’est d’abord le lien avec le sport. On est très souvent drivé par les résultats sportifs, ça reste un vecteur d’emotions assez fou. L’’autre point c’est le côté innovant du secteur. Tous les acteurs sont toujours à la recherche de nouveautés, d’innovations. C’est toujours dynamique !

SBB : Sur ces 10 dernières années, quelles sont les actualités qui t’ont marqué ?

MW : Ce qui m’a marqué c’est l’attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cela montre tous les aspects du sport business. Les points positifs, magiques et toutes les dérives qui en découlent. Cela montre qu’on oublie l’essentiel bien trop souvent

SBB : Par rapport à ton métier d’aujourd’hui et ton expérience passée, quelles seront les tendances lourdes des 10 prochaines années dans le marketing sportif et l’industrie du sport ?

MW : Ahah bonne question ! Je n’ai pas la prétention de le savoir. Evidemment les usages liés aux blockchains et au web3 devraient apporter son lot de nouveautés. Je pense que le côté responsable prendra aussi une place non négligeable. Responsabilité environnemental mais aussi sociale.

A lire aussi