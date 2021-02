TikTok devient partenaire officiel de l’UEFA Euro 2020

Ce matin, la plateforme vidéos TikTok a annoncé la signature d’un partenariat avec l’UEFA Euro 2020 qui se disputera dans quelques mois.

Dans le cadre de cet accord sponsoring, TikTok devient Partenaire Officiel de l’Euro 2020. Les fans de football auront notamment la possibilité d’utiliser des effets et filtres en réalité augmentée, des lives et des sons spécifiques. TikTok aura notamment accès aux archives de l’UEFA pour développer un contenu aux utilisateurs.

« Notre communauté aime célébrer le sport de façon créative, et j’ai hâte de voir comment ils interagiront avec le contenu incroyable que nous attendons pour l’UEFA EURO 2020 » précise Rich Waterworth, Directeur général Royaume-Uni et Europe, TikTok, dans un communiqué.

Bien évidemment, la compétition aura son propre compte TikTok officiel qui sera lancé dans quelques mois. L’occasion pour l’UEFA de toucher une audience cible principalement constituée de jeunes utilisateurs. « Durant les prochains mois, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec TikTok afin d’offrir aux fans du monde entier une expérience unique et innovante de l’UEFA EURO, qui leur donnera l’occasion de se connecter et de partager leur passion autour de l’un des plus grands événements sportifs du monde » a ajouté Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l’UEFA.

Pour TikTok, ce partenariat de sponsoring avec l’UEFA lui permettra également de travailler également sa notoriété et son image. Car aujourd’hui, la concurrence est rude sur le marché des applications vidéos. On pense notamment à Triller qui a notamment recruté Neymar JR en ambassadeur. Lors des matchs du prochain Euro, TikTok sera notamment visible lors des retransmissions sur la panneautique LED en bord terrain.