Sponsoring – Evian signe avec Arthur Fils (tennis) et Céline Boutier (golf)

Aujourd’hui, evian a officialisé la signature de deux nouveaux contrats de partenariat avec les athlètes français Arthur Fils et Céline Boutier.

Déjà très actif sur le tennis et le golf, la marque premium d’eau minérale du groupe Danone accueille la 3ème joueuse mondiale de golf et l’actuel 36ème au classement ATP.

« C’est une marque ancrée dans notre patrimoine culturel »

« Soutenir les talents émergents comme les grands noms du monde sportif est une vraie tradition chez evian. Et si bien s’hydrater est indispensable pour chacun d’entre nous, cela est encore plus essentiel pour des athlètes de haut niveau » explique Christel Chaulet, directrice marketing hydratation saine Danone France, dans un communiqué. « Céline et Arthur, à travers leurs exploits et leur énergie, incarnent parfaitement notre philosophie Live Young, qui célèbre la jeunesse intérieure en chacun de nous. »

Après Frances Tiafoe, Stan Wawrinka ou encore Emma Raducanu, evian s’offre avec Arthur Fils un nouvel asset dans le tennis. Avec le joueur français, la marque bénéficiera d’une visibilité sur les courts puisque le tennisman français portera le logo evian sur la manche de son polo Lacoste, son nouvel équipementier depuis 2024.

« En tant que jeune sportif, je suis très heureux d’être soutenu par evian. C’est une marque ancrée dans notre patrimoine culturel » ajoute Arthur Fils. « Pour évoluer, progresser, remporter des compétitions, il faut donner le meilleur de soi-même, bien sûr. Mais la réussite commence par le fait d’adopter un mode de vie sain et c’est le message que véhicule evian, qui sera mon partenaire pour l’hydratation ».

Outre evian et Lacoste, les principaux sponsors et partenaires d’Arthur Fils cette saison sont Babolat, Corum l’Epargne (manche gauche) ou encore Overstim’s.

De son côté, Céline Boutier est la meilleure golfeuse française de l’histoire en terme de classement (3ème). En 2023, elle a notamment remporté The Amundi Evian Championship en France (1M$ de prize money).

« Faire équipe avec evian est un grand honneur pour moi. Ce partenariat est d’autant plus naturel qu’une bonne hydratation est essentielle dans la routine d’un sportif. Minérale et naturelle, l’eau d’evian apporte tous ses bienfaits à l’organisme et cela a aussi un effet sur le mental, ce qui est indispensable. » ajoute Céline Boutier.

