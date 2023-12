Tennis – Arthur Fils nouvel ambassadeur Lacoste à partir de 2024

Aujourd’hui, Lacoste a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Arthur Fils à compter du 1er janvier 2024.

A 19 ans, le joueur de tennis français est actuellement le plus jeune joueur dans le TOP 50 du classement ATP. Une bonne prise donc pour l’équipementier qui compte dans ses rangs Novak Djokovic depuis 2017 (nous y étions), Daniil Medvedev ou encore Grigor Dimitrov depuis cette année.

« Sur le terrain comme en dehors, son énergie est contagieuse et son humilité nous fascine » – Thierry Guibert, CEO de Lacoste

« Lacoste est particulièrement heureux de devenir l’équipementier d’Arthur Fils, mais aussi de le voir devenir l’ambassadeur de nos collections textiles et optiques (Eyewear), lui assurant un style unique et une parfaite liberté de mouvement sur le terrain, tout comme à la ville » précise la marque au croco qui célèbre ses 90 ans en 2023.

Il semble donc que ce contrat ne concerne uniquement le textile sur les courts. Exit Asics, place au crocodile pour Arthur Fils. Reste à savoir si le français continuera de porter des Asics à ses pieds comme c’était le cas cette saison. Côté raquettes, l’actuel 36ème joueur mondial joue en Babolat avec le cadre Pure Aero 98.

« C’est un honneur pour nous de compter Arthur Fils parmi les ambassadeurs du Crocodile. Sur le terrain comme en dehors, son énergie est contagieuse et son humilité nous fascine » explique Thierry Guibert, CEO de Lacoste, dans un communiqué. « La professionnalisation d’Arthur est une suite logique dans son parcours, tout comme elle l’est pour nous de l’accompagner dans chacune des étapes vers la victoire. Par ailleurs, sa volonté d’inspirer les prochaines générations de joueurs et de laisser une empreinte durable dans le monde du tennis, tout en restant fidèle à ses racines, est en totale adéquation avec les valeurs que nous partageons. »

« Lacoste fait partie de l’imaginaire du tennis et représente une histoire forte » – Arthur Fils

« Je suis très heureux de rejoindre Lacoste aujourd’hui, qui symbolise pour moi l’élégance, l’authenticité et l’union entre style et performance sportive. Lacoste fait partie de l’imaginaire du tennis et représente une histoire forte, marquée par l’héritage de René Lacoste et la légende des Mousquetaires » a ajouté Arthur Fils. « Pour moi, rejoindre Lacoste aujourd’hui, c’est faire partie d’une maison à la fois iconique et à taille humaine, et m’assurer d’un accompagnement d’excellence au quotidien, comme pour les grands tournois ».

A lire aussi