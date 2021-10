Activation – Des matelas installés en bord pelouse pour les matchs du Las Vegas Lights FC

Aux Etats-Unis, l’équipe du Las Vegas Lights FC évoluant en United Soccer League (USL) a la réputation d’être un club surprenant et innovant en terme de Fan Experience et d’intégration de marques.

Dernier exemple en date avec l’activation menée avec la marque de matelas « Mattress Firm ». Pour les matchs à venir, 6 matelas seront installés en bord pelouse le long de la ligne de touche. De quoi vivre le match au plus proche de l’action.

Les sièges-matelas « Best Sleep in the House » sont mis en vente auprès des fans au prix de 50 dollars (4 personnes max par matelas) + achat d’un billet de match à 15$ (Un rabais est proposé aux abonnés).

2 sleeps left until the next Lights game…💤

Pour rappel, l’équipe propose également d’autres activations les jours de match comme les piscines bord terrain présentés par Cowabunga Bay ou encore « Toyota Row » permettant aux possesseurs d’une Toyota de garer leur véhicule dans le stade pour regarder le match.

L’équipe de Las Vegas s’est également fait remarquer en organisant des « cash drop » (lâcher d’argent) lors de certains matchs.

Partenaire-titre du tournoi de tennis de Cologne l’année dernière, la marque Bett1 avait également installé des matelas sur le court principal aux premiers rangs. L’occasion de faire la promotion du matelas « Hulk » inclinable et d’offrir une expérience et un confort rarement vu dans une enceinte sportive.

Outstanding performance from the 🇩🇪 that achieves his second title in a row at the #bett1hulks .

Sascha wins the 🏆 in #Cologne again!!

The artistry on this 😍 @felixtennis | @bett1hulks pic.twitter.com/9hkYEQCr39

Sur le terrain, la marque était également fortement visible à l’entrée des joueurs avec un écran vidéo géant.

Lors des retransmissions, une autre marque s’est également démarquée. Outre la présence d’une A110 en bord de terrain, le constructeur automobile français Alpine était également associé au chronométrage des services.

🇯🇵 @yoshihitotennis overcomes 🇩🇪 Jan-Lennard Struff 6-2 3-6 6-7(3) and becomes the last player into the quarters of the #bett1hulkschampionship.

Tomorrow Nishioka will face seed #5 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime in the last match of the day.@bett1de | #bett1hulks pic.twitter.com/4dObT535lI

— bett1_HULKS (@bett1hulks) October 22, 2020