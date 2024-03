Sponsoring – Malaysia Airlines nouvelle compagnie aérienne officielle de Manchester United

La semaine dernière, Manchester United a annoncé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la compagnie Malaysia Airlines.

« Cette collaboration réunit deux icônes mondiales, Malaysia Airlines et Manchester United, et créera des expériences inoubliables pour nos fans et nos clients. » a notamment expliqué le directeur général de la compagnie aérienne Izham Ismail, dans un communiqué.

Pour officialiser cette annonce, la compagnie aérienne a organisé un évènement en présence de deux légendes de Manchester United, Patrice Evra et Wes Brown.

We are pleased to announce that Malaysia Airlines has just sealed a prestigious multi-year partnership with Manchester United Football Club as its Official Commercial Airline Partner. The collaboration of two global icons promises exceptional experiences for our passengers and… pic.twitter.com/BWPBaJ3qcK

— Malaysia Airlines (@MAS) March 23, 2024