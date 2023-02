NBA – Comment les sponsors de Lebron James célèbrent son record de points et son titre de meilleur marqueur de l’histoire

Mardi 7 février 2023, Lebron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, un record de points que les sponsors du basketteur ont évidemment célébré.

Il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket. Evidemment. Qui dit gros joueur, dit forcément gros sponsors. Alors quand le King est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA lors du matchs Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder, dépassant ainsi Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points), les marques liées à Lebron James se sont ainsi empressées de lui rendre hommage. A commencer par son équipementier Nike.

La marque au swoosh équipe Lebron James depuis ses débuts. Hier, le géant américain a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux expliquant que « 20 ans plus tard, nous sommes ce que nous avons toujours été – des témoins de Lebron James ». Dans ce petit film en noir et blanc rythmé par un discours au style gospel, on voit les plus grands moments de la carrière du joueur accompagné de la signature « We are all witnesses ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nike (@nike)

Une boite de mouchoirs Nike pour les haters de Lebron James

Pour « moquer » les haters de Lebron James, Nike a également partagé une photo d’une boite de mouchoirs avec la mention « 38 388 points and counting ».

Une paire de sneakers Nike unique pour le king

Comme à son habitude avec ses plus grands athlètes, la marque au swoosh a aussi dévoilé une paire exclusive rendant hommage à l’exploit sportif réalisé par son ambassadeur.

L’artiste « The Surgeon » a ainsi customisé une paire signature du King, la « Lebron XX » blanche et or avec le chiffre 38 388 visible en dessous et sur la chaussure.

Un blouson en cuir Nike avec des impressions à la gloire du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a également été dévoilé. Reste à savoir si Nike mettra en vente ou non cette veste « Chosen 1 ».

Mais Nike ne s’est pas arrêté là. Aperçu avec un maillot de Liverpool inédit le 26 janvier, la marque qui est également l’équipementier du club anglais, en a profité pour sortir une collection « Lebron X Liverpool ». Des vêtements allant de 40 à 70€. Pour rappel, le King fait partie des actionnaires du club de Premier League.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Liverpool Football Club (@liverpoolfc)





Du monde de la musique à celui de l’alcool

Du côté de Lobos, la marque de tequila de Lebron James a invité ses abonnés sur Instagram à porter un toast au « Chef de meute qui a battu le record de meilleur marqueur de tous les temps ». Lobos, dont le logo est un loup, a publié en second lieu une vidéo rendant hommage à son patron.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lobos 1707 Tequila (@lobos1707)



Quant à Beats, la marque de casques félicite Lebron pour « 20 ans de grandeur ». La marque créée par Dr Dre en a profité pour ressortir la une de « ESPN magazine – The Music Issue » datant de février 2013, où son créateur était aux côtés de Lebron James.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beats by Dre (@beatsbydre)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beats by Dre (@beatsbydre)

La chaîne « Blaze Pizza » dont est actionnaire le King a également célébré le record de son investisseur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Blaze Pizza (@blazepizza)

Salué pour tout le gratin de la NBA

Après ce record, la quasi totalité des franchises NBA a salué cette performance hors du commun à commencé par son équipe, les Lakers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Los Angeles Lakers (@lakers)





Allant d’une publication spécifique comme pour les Miami Heat ou les Golden State Warriors à une simple story pour les Boston Celtics par exemple, les autres équipes de la ligue ne sont passés à côté de cet événement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Golden State Warriors (@warriors)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miami HEAT (@miamiheat)





Bien évidemment, la NBA a également souligné ce record. Les nombreux posts Instagram de la ligue américaine de basket le prouvent. Peu de temps après le match, une vidéo de Lebron regardant une photo de lui, enfant recevant un ballon de basket pour Noël a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

« Félicitations à LeBron pour avoir battu l’un des records les plus sacrés du sport, en devenant le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA. C’est une réalisation impressionnante qui témoigne de son excellence en vingt saisons passées dans la ligue. Et assez étonnamment, LeBron continue de jouer à un niveau très élevé et son histoire dans le monde du basket est toujours en cours d’écriture ». À réagit Adam Silver, président de la NBA.

Pour finir, d’autres personnalités du monde du sport ont tenu à rendre un hommage à James, comme Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

