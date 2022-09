NFL – Apple Music remplace Pepsi comme sponsor du concert donné à la mi-temps du Super Bowl (Halftime Show)

Après des années de partenariat avec Pepsi, le concert donné à la mi-temps du Super Bowl change de sponsor.

La National Football League (NFL) a en effet annoncé la signature d’un contrat pluriannuel avec Apple Music. Dans le cadre de cet accord, le concert le plus suivi chaque année est rebaptisé « Apple Music Super Bowl Halftime Show ».

« Nous ne pouvions pas penser à un partenaire plus approprié pour la performance musicale la plus regardée au monde qu’Apple Music, un service qui divertit, inspire et motive des millions de personnes à travers le monde grâce au rapprochement de la musique et de la technologie. » explique Nana-Yaw Asamoah, vice-présidente principale de la stratégie des partenaires pour la NFL, dans un communiqué.

Le montant de ce nouveau contrat n’a pas été communiqué officiellement mais The Associated Press évoque que les spécialistes attendent que la NFL empoche au moins 50 millions de dollars par année pour ces droits liés au concert.

« La musique et le sport occupent une place spéciale dans nos cœurs, nous sommes donc très heureux qu’Apple Music fasse partie de la plus grande scène de la musique et du football » ajoute Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et Beats. « Nous attendons avec impatience des performances encore plus épiques pour les années à venir ». Un partenariat « sportainment » signé avec une plateforme de streaming musical qui apparaît comme une évidence. Pour Apple, ce contrat est également l’occasion de rentrer un peu plus dans l’univers du sport alors que l’un de ses concurrents Amazon Prime Video diffuse des matchs de NFL. Rappelons qu’AppleTV+ diffuse elle de la Major League Baseball (MLB) et l’intégralité de la Major League Soccer (MLS) dès 2023.

Précisons que la marque Pepsi (groupe Pepsico) reste l’un des partenaires de la National Football League cette saison.

En février 2022, le concert du Super Bowl était assuré par Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent en guest. Ces dernières années, des artistes comme The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna,… ont enflammé la plus grande scène musicale au monde.

Le Super Bowl 2023 aura lieu le dimanche 12 février 2023 au State Farm Stadium, l’antre des Arizona Cardinals. Pour le moment, on ne connait pas encore qui performera pour le premier « Apple Music Super Bowl Halftime Show ».

