Tennis – Le tournoi de Madrid racheté par IMG

Aujourd’hui, l’agence IMG a officialisé le rachat du tournoi de tennis de Madrid, le Mutua Madrid Open. L’agence appartenant à Endeavor a trouvé un accord avec Super Slam Ltd.

La transaction devrait se conclure au début de l’année 2022 sous réserve des approbations de l’ATP et la WTA.

« Le Mutua Madrid Open sera un ajout important à notre portefeuille d’événements et à notre activité tennis » précise Sam Zussman, co-président des médias et des événements IMG, dans un communiqué. « Nous sommes impatients de tirer parti de la force d’Endeavor pour améliorer davantage la Fan Experience et ajouter de la valeur à la production aux partenariats, aux hospitalités,… comme nous l’avons fait avec le Miami Open. » Depuis 2019, IMG a déménagé le tournoi floridien au Hard Rock Stadium.

Le communiqué ajoute également qu’à travers cette acquisition, Madrid Trophy Promotion SLU (MTP), l’entité espagnole qui organisait le tournoi va être intégrée à IMG. Gerard Tsobanian, CEO de MTP et Directeur du tournoi va devenir Senior Vice President, Tennis Events, chez IMG. « Tsobanian et son équipe continueront de superviser le déroulement quotidien du Mutua Madrid Open dans le cadre de la division des événements de tennis d’IMG dirigée par Gavin Forbes. »

La 20ème édition du tournoi ATP et WTA se déroulera du 26 avril au 8 mai 2022 à la Caja Mágica.