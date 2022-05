Tennis – Les sponsors de Jo-Wilfried Tsonga célèbrent la fin de sa carrière

Hier, Jo-Wilfried Tsonga a disputé le dernier match de sa carrière face à Casper Ruud au premier tour de Roland-Garros 2022.

Célébré comme il se soit par la Fédération Française de Tennis après son match, Tsonga sort par la grande porte avec un moment rempli d’émotions. Un match qui était diffusé sur France 2 mardi après-midi et qui a enregistré une audience moyenne à 1,4 million de téléspectateurs (21,3% de PdA) et un pic à 2,4 millions.

Replay de la cérémonie

Pour ses derniers mois de joueur de tennis professionnel, Jo-Wilfried Tsonga a pu compter sur le soutien de ses partenaires adidas, Babolat, BNP Paribas (Team Jeunes Talents), Forté Pharma, Rolex et ALL IN GROUP.

Des sponsors qui ont bien évidemment tenu à célébrer eux aussi le champion français qui aura marqué son époque.

Les joueurs Babolat rendent hommage à Jo

Son équipementier raquette Babolat a publié une vidéo de 5 minutes dans laquelle des joueurs et joueuses sous contrat avec la marque rendent hommage à la carrière du français, notamment Rafael Nadal, Dominic Thiem, Lucas Pouille, Felix Auger-Aliassime, Leylah Fernandez, Stephane Houdet, Garbiñe Muguruza, Fabio Fognini, Fabrice Martin, Cameron Norrie, Alizé Cornet,…

De son côté, adidas remercie le tennisman français pour ces années de pure joie !

Parrain de la Team BNP Paribas Jeunes Talents depuis 2018, « la banque d’un monde qui change » a également salué la carrière de Tsonga avec un hommage vidéo de quelques jeunes joueurs et joueuses soutenus par BNP.

🎾 À l’occasion de son dernier tournoi de @rolandgarros, nous tenions à saluer la carrière exceptionnelle de @tsonga7, parrain de la Team BNP Paribas Jeunes Talents depuis 2018.

Merci pour ton engagement auprès de la nouvelle génération de joueurs français 🇫🇷 !@FFTennis pic.twitter.com/zRUcq8NKS7 — BNP Paribas Group (@BNPParibas) May 24, 2022

Fichue poussière dans l’oeil… Notre @tsonga7 national range la raquette, mais laisse un héritage prometteur derrière lui ! La #TeamJeunesTalents @bnpparibas lui rend hommage à travers une vidéo émouvante 👇 Et vous, quel moment de sa carrière a marqué votre esprit ? pic.twitter.com/Ij4pAxP3MD — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 24, 2022

Enfin All in Group (notamment l’académie de tennis) a également rendu hommage à la carrière de l’un de ses fondateurs.

