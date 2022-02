« Commentator contest » : Eurosport et Konbini s’associent pour les Jeux d’hiver de Pékin 2022

Dans un concept de vidéo original et ludique, diffusé sur les réseaux sociaux, les consultants d’Eurosport de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022 devront s’essayer au commentaire d’une autre discipline que la leur dans le « commentator contest, winter édition ». Tranches de rire assurées.

Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 (4 au 20 février) s’apprêtent à démarrer. A cette occasion, Eurosport, qui proposera plus de 1000 heures de direct animés par 25 experts, s’associe avec Konbini autour de la saison 2 du « commentator contest ».

Winter edition

Le concept est simple : un duo de consultants de la chaîne se retrouve devant la caméra de Konbini. Chacun doit commenter une pastille vidéo d’une discipline que son binôme a l’habitude de commenter. L’occasion de découvrir des séquences loufoques.

Les deux médias avaient lancé le concept lors des Jeux de Tokyo 2021. Certains épisodes avaient été très bien accueillis par les audiences notamment les duos Frédéric Weis et Emilie Le Pennec commentant alors la gymnastique pour l’un et le basket pour la seconde ou encore Théo Curin et Marie Sempéré pour le rugby à 7 et la natation.

Voici un petit aperçu de cette winter édition avec Thibaut Fauconnet qui tente de commenter du ski cross avant de défier Ophélie David au patinage de vitesse.

Le 7 février, c’est Florence Masnada qui se testera au commentaire du hockey sur glace tandis que Julien Albert devra lui se confronter à une descente de ski alpin. Ces vidéos sont dévoilées sur Konbini et sur les réseaux sociaux de Konbini et d’Eurosport.

Le relais de la flamme olympique a démarré à Pékin ce mercredi. 1 000 personnes se succèderont jusqu’à l’allumage de la vasque olympique. Des premières épreuves sont lancées aujourd’hui alors que la cérémonie d’ouverture de ces Jeux pékinois a lieu vendredi dès 13 heures.

