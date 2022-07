Tour de France 2022 et Sodexo Live ! : « Le souvenir d’une journée mémorable passe par l’accueil et la restauration »

Depuis 31 ans, Sodexo est le restaurateur officiel du Tour de France. Pendant 3 semaines, la société française fait partie intégrante du grand cirque de la Grande Boucle pour nourrir les travailleurs et les VIP. Le prestataire essentiel à la survie des troupes et une Fan Experience réussie.

Quelques 3 500 prestations chaque jour

Depuis 1991, le restaurateur officiel du Tour de France sillonne les routes de l’Hexagone avec l’objectif de servir 3 500 prestations quotidiennes. Une « prouesse » logistique et culinaire en itinérance orchestrée par les collaborateurs du Groupe dont fait partie Laurent Hetet, Responsable Evènementiel de Sodexo Live!, nouvelle marque sport, événementiel et loisirs du groupe.

« Nous sommes 70 personnes au quotidien sur le Tour de France. Chaque matin, nous livrons l’ensemble des prestations au village départ. Tous les jours, nous proposons 800 lunch box uniquement pour la caravane publicitaire. Pour la course, ce sont plus de 700 prestations et plateaux repas pour les invités dans les voitures d’A.S.O. et les partenaires. » nous détaille Laurent Hetet.

Sur les étapes du Tour, A.S.O. propose également des formules d’hospitalités comme le Relai Etape installé sur le parcours (3000 € HT pour une table de 10 personnes) ou l’Espace Galibier installé généralement à l’arrivée (50 000 € HT pour 100 personnes). Des lieux de vie qui sont également fournit par Sodexo Live!. « La restauration est indissociable de l’accueil de personnes en hospitalités. J’ai travaillé 20 ans avec Roland-Garros… Quand on veut bien accueillir les clients et invités, il faut qu’ils gardent le souvenir d’une journée mémorable, ça passe par l’accueil et la restauration… On fait avec les moyens en extérieur et en itinérance ».

« Sur le village départ (NDLR : réservé aux invités), nous proposons des formules facile à manger, petit déjeuner puis formule cocktail avec des canapés apéritifs. L’idée n’est pas de faire découvrir aux locaux des recettes locales qu’ils connaissent déjà mais plutôt de réinterpréter une recette avec nos contraintes, notamment le fait d’être en extérieur. A Calais, on a proposé une moule-frites revisitée. A Dunkerque, nous avons mis le maroilles à l’honneur ainsi que la gaufre dunkerquoise. Nous avons également eu un chef qui a mis à l’honneur la Banane de Guadeloupe (NDLR : Partenaire du Tour) car le port de Dunkerque reçoit cette marchandise » ajoute Laurent Hetet. « Sur le relais-étape, la prestation est plus haut de gamme avec un déjeuner servi à table. Il y a la présence d’un speaker et d’un ancien coureur professionnel qui explique la course. Le relais étape accueille environ 250 personnes par jour. »

Ajoutons qu’en plus du service de restauration, Sodexo propose également d’autres services sur le Tour de France comme de la conciergerie ou encore le service des navettes pour les invités, notamment lors des retours à la fin des étapes. « La conviction du groupe « tout commence au quotidien » illustre les différents métiers de Sodexo » conclut Laurent Hetet.

Acteur français mondial, Sodexo Live ! travaille avec de nombreuses organisations et enceintes sportives comme la NFL (Super Bowl), l’Orange Vélodrome, le Groupama Stadium, le Hard Rock Stadium, Roland-Garros…

En tant que Supporteur Officiel de Paris 2024, Sodexo Live ! s’est vu confier la restauration au Village des athlètes à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront dans deux ans.