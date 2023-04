UEFA Champions League : Turkish Airlines met en scène Ronaldinho, Cafu et Steven Gerrard dans sa nouvelle publicité « Chase The Ball »

Sponsor officiel de l’UEFA Champions League depuis quelques mois, Turkish Airlines dévoile sa dernière campagne publicitaire « Chase The Ball » qui réunit un freestyler et 3 légendes du football.

Au casting de la vidéo longue de 3min 16s, on retrouve Ronaldinho, Steven Gerrard et Cafu. Les 3 légendes se laissent distraire par les aventures du freestyler brésilien Adonias Fonseca.

Ce dernier parcourt plusieurs villes d’Europe à la poursuite du ballon adidas de la finale avant d’arriver à Istanbul dans le stade olympique Atatürk qui accueillera la finale le 10 juin prochain.

Produite avec Beautiful Destinations, cette publicité a nécessité 1 mois de tournage, dans 6 pays et 8 villes différentes (Londres, Manchester, Madrid, Milan, Naples, Munich, Lisbonne, Istanbul).

« Le parrainage de la Ligue des Champions de l’UEFA est l’une des collaborations les plus importantes de l’histoire sportive turque, et nous sommes heureux de présenter ce film aux passionnés de football du monde entier. » explique Ahmet Bolat, président du conseil d’administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, dans un communiqué. « En tant que compagnie aérienne internationale reliant plus de pays que tout autre, nous croyons en la puissance unificatrice du sport qui réunit différentes cultures. »

Malgré le dynamisme du spot, on est encore loin des campagnes publicitaires de Turkish Airlines des dernières années avec Leo Messi, Didier Drogba ou encore Kobe Bryant.

À lire aussi