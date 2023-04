L’agence Highdive dévoile la nouvelle campagne de communication de la NHL à l’occasion des Playoffs 2023

A l’occasion des Playoffs 2023 qui viennent de débuter, la National Hockey League (NHL) profite de ce temps fort pour lancer sa nouvelle campagne de communication.

Conçue par l’agence Highdive, la campagne se compose de 3 spots vidéos qui soulignent la magie, les sensations fortes et les émotions vécues par les joueurs et les fans en présence de la Coupe Stanley.

« Chaque vidéo met en valeur ce qui rend la Coupe Stanley unique, à la fois sur le plan sonore et conceptuel », explique Chad Broude, cofondateur de Highdive, dans un communiqué. « Les fans attendent chaque année les Playoffs avec impatience et nous pensons que ces spots aideront à faire monter l’excitation et les impliquer encore plus dans la quête du trophée ».

