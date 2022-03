UEFA Champions League : un match à 4 pour les équipementiers au stade des 1/4 de finale

Ce midi, les 8 clubs qualifiés pour les 1/4 de finale de l’UEFA Champions League 2021-2022 connaîtront leur adversaire.

A ce stade de la compétition, il ne reste plus que 4 équipementiers différents : Nike, adidas, Puma et Joma.

Dans le détail, Nike et adidas sont les plus représentés avec 3 clubs. Derrière, on retrouve Puma et Joma avec un club.

Au tour précédent (1/8e de finale) un total de 5 équipementiers habillaient les 16 clubs qualifiés pour la phase finale. Eliminé par Chelsea FC, le LOSC fait disparaitre New Balance.

Pour rappel, au début de la compétition, 6 équipementiers fournissaient les maillots des 32 clubs.

Les 8 qualifiés pour les 1/4 de finale de Champions League 2021-2022

Atlético de Madrid (Nike)

Bayern Munich (adidas)

Benfica (adidas)

Chelsea FC (Nike)

Liverpool FC (Nike)

Manchester City (Puma)

Real Madrid (adidas)

Villarreal (Joma)

Le tirage au sort

Chelsea FC – Real Madrid

Manchester City – Atlético de Madrid

Villareal – Bayern Munich

Benfica – Liverpool

Le tirage au sort en direct vidéo