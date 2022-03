Tata Communications de retour en Formule 1 dès 2022

Pour cette nouvelle saison 2022 qui débute ce week-end, la Formule 1 a signé un nouveau contrat de partenariat avec Tata Communications.

A travers ce contrat pluriannuel, le groupe de services de télécommunication indien fait son retour officiellement en F1 après avoir collaboré ensemble il y a quelques années. Tata Communications obtient ainsi le titre de « Fournisseur officiel de solutions de connectivité et de retransmission ».

« L’entreprise a joué un rôle essentiel dans notre croissance au cours des dix dernières années, et nous avons pleinement confiance en son expertise et sa capacité à répondre à nos besoins vis-à-vis de notre public. Cette confiance est le fruit de nombreuses années de coopération, celle-ci ayant donné lieu à de réelles avancées au niveau des technologies utilisées dans notre sport – sur et hors des pistes » précise Stefano Domenicali, président et CEO de la Formule 1, dans un communiqué.

Dans le cadre de cet accord, Tata Communications fournira des services réseau visant à faciliter le transfert de plus de 100 flux vidéo et plus de 250 canaux audio, en moins de 200 millisecondes. « La Formule 1 pourra ainsi assurer des retransmissions à plus de 500 millions de spectateurs dans plus de 180 pays » ajoute Tata.

