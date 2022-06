Une nouvelle identité de marque pour l’agence You First

Ce matin, l’agence You First créée en 2002 en Espagne a dévoilé une nouvelle identité de marque.

« Le rebranding répond à la transformation stratégique visant à convertir l’entreprise d’ici 2025 en un chef de file de la gestion des talents dans le domaine des sports et du divertissement au niveau mondial » explique le communiqué.

« Nous avons créé de nouvelles unités opérationnelles qui nous permettent d’offrir de nouveaux services et produits à la pointe d’un marché en constante évolution », explique Juan Aísa, associé fondateur et CEO de You First. « La transformation stratégique et la croissance organique de l’entreprise nécessitaient une nouvelle image de marque, solide et moderne, qui exprime notre personnalité et reflète notre consolidation dans le domaine des sports et notre évolution dans l’industrie du divertissement ».

Aujourd’hui, You First opère dans 14 pays à travers 21 bureaux. En France, You First s’est notamment rapproché de l’agence SEVEN il y a 3 ans environ.