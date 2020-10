Tout savoir (ou presque) du business de l’Olympique Lyonnais (revenus, stratégie 2024)

Cette semaine, OL Groupe a présenté ses résultats financiers pour la saison 2019-2020. Impacté par la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’Olympique Lyonnais enregistre un chiffre d’affaires (transferts compris) de 271,6 millions d’euros.

Dans le détail, le total des produits des activités est en diminution de 12% par rapport à l’exercice précédent (309M€). Hors trading de joueurs, la variation est même de -18% avec 180,7M€.

Dans l’hypothèse d’une crise sanitaire maîtrisée en 2021, OL Groupe confirme malgré tout son ambition d’un chiffre d’affaires de 420 à 440M€ en 2024 grâce à sa stratégie « full entertainment » s’appuyant sur Groupama Stadium, la future arena indoor et OL Vallée.

Avant la crise sanitaire qui a gelé les activités du football français, OL Groupe était sur une dynamique de croissance avec +19% à fin mars 2020 par rapport à N-1. « On était partis pour faire le meilleur exercice financier de l’histoire de l’OL avec 400 millions de chiffres d’affaires et 100 millions d’Ebitda. Il y a eu la pandémie. Mais sur le plan sportif, les résultats ont été très brillants en Coupe d’Europe avec nos trois équipes masculine, féminine et U19. La structure financière de l’OL a joué son rôle durant la pandémie. La perte est importante mais reste avec un Ebitda largement positif (+ de 45 M€), à comparer de tout ce qui se fait ailleurs » a commenté Jean-Michel Aulas, Président de l’OL, lors de la présentation des résultats. Une prise de parole faite avant la sortie médiatique du patron de Médiapro sur sa volonté de revoir à la baisse le montant des droits TV.

Comment OL Groupe a généré 271,6 millions d’euros de revenus en 19-20 ?

Sans surprise, le premier poste de recettes de l’Olympique Lyonnais la saison dernière provient des droits TV avec 97,6M€. La billetterie pèse 35,5M€ et les revenus marketing-sponsoring 27,2 millions d’euros. Suivent les produits de la marque (13,6M€) et les recettes « events » (6,7M€). « Un nouveau record de revenus matchday a été atteint fin février lors du match à domicile lors des 1/8e de finale de Champions League contre la Juventus (supérieur à 6M€) ».

Le résultat opérationnel passe en négatif à -18,4 millions d’euros et le résultat net – part du groupe à -36,5 millions d’euros.

« Compte tenu de l’absence de participation du club en Coupe d’Europe au cours de la saison 2020-2021, des restrictions importantes qui pèsent sur l’activité du groupe en raison de la crise sanitaire, et sur la base d’un niveau de trading normatif réalisé au cours de l’exercice 2020-2021, le résultat net de l’exercice 2020-2021 devrait être déficitaire » précise OL Groupe.

Pour tenter de compenser l’absence de revenus liés à la lucrative UEFA Champions League, l’Olympique Lyonnais compte s’appuyer notamment sur une hausse de ses revenus liés aux droits TV domestiques et à ses revenus sponsoring (objectif 20-21 à 36M€) avec l’arrivée d’Emirates, le nouveau contrat avec adidas (2020-2025), le contrat avec Mastercard pour l’équipe féminine ou encore le renouvellement du Naming avec Groupama. « On a fait un contrat de deux ans pour pouvoir en rediscuter à ce moment-là. C’est un bon contrat. Il n’est pas inférieur. Il faut tenir compte de la situation actuelle pour analyser ce nouveau contrat » a précise Jean-Michel Aulas sur le deal conclu avec Groupama.