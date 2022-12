Vinicius Jr débarque sur la plateforme d’investissement Royaltiz

L’attaquant brésilien rejoint la plateforme Royaltiz qui permet aux utilisateurs d’investir sur la carrière de personnalité.

Vous pourrez désormais investir dans la carrière de Vinicius Jr. Le joueur du Real Madrid rejoint donc une liste de 120 sportifs faisant déjà partie de la plateforme.

Créée en 2021, Royaltiz permet à ses utilisateurs d’investir dans la carrière d’un sportif. Ainsi, de nombreux athlètes sont présents sur la plateforme et ce dans plusieurs disciplines comme le football, le rugby, mais aussi tennis ainsi que les sports de combat.

Très populaire, de plus en plus de sportifs et de footballeurs, notamment, rejoignent Royaltiz. Récemment Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Rafael Leao ou encore le combattant Khamzat Chimaev sont arrivés sur la plateforme.

Créée en 2021 par Christophe Vattier et Kevin Crouvizier, royaltiz.com se positionne comme une plateforme permettant de connecter « financièrement » des talents avec leurs communautés symbolisée par la signature « Buy is the new like ».

Pour le sportif, Royaltiz constitue une nouvelle source de revenus : l’argent investi par les utilisateurs permet ainsi à certains d’entre eux de se rémunérer et/ou de financer des déplacements, des entraînements ou des équipements. Pour l’utilisateur, Royaltiz représente un « investissement passion » (qui n’est pas sans risque, à utiliser avec précaution donc).

