« First Team » nous partage les chiffres clés de la diffusion d’un match de Betclic Elite sur sa chaîne Twitch

Vendredi dernier, le média « First Team » a diffusé pour la première fois un match de Betclic Elite en direct sur sa chaîne Twitch.

A l’image de la NBA qui a misé sur les matchs de Victor Wembanyama, la chaîne Twitch de First Team a diffusé (20h30) un match des Metropolitans 92 (Levallois-Perret) qui étaient opposés à Fos Provence Basket.

« Nous avons enregistré un pic à 11 000 spectateurs en simultané, notre record » nous précise Jeremy Raharifidy-Barbe de First Team. « C’est plutôt correct avec la Coupe du Monde de football, nous étions en concurrence avec l’énorme Serbie – Suisse et Cameroun – Brésil… Nous travaillons avec Eurofilm qui produit déjà des matchs de Betclic Elite pour France 3 et beIN SPORTS. ».

Spécialisé dans l’actualité NBA, le média First Team créé par Erwan Abautret et Thomas Dufant s’intéresse de plus en plus au Championnat de France. « On a un partenariat annuel avec la LNB pour la production d’une émission mensuelle « LNB Club » dédiée aux championnats de France et la diffusion de certains matchs cette saison » ajoute Jeremy Raharifidy-Barbe.

Retrouvez les matchs de Victor Wembanyama, Hugo Besson et toute l’équipe des @Metropolitans92 pour la toute 1ère fois sur @TwitchFR 👀 Les 1ères affiches :

📆 @Metropolitans92 🆚 @FosProvenceBB vendredi 02/12 à 20h30

📆 @Metropolitans92 🆚 @CB_officiel vendredi 23/12 à 20h30 pic.twitter.com/wqTy3Fu7d7 — First Team (@FirstTeam101) November 25, 2022

« Il existe des pistes avec des annonceurs »

Au total, ce premier match de Betclic Elite proposé sur la chaîne Twitch de First Team a enregistré 71 561 spectateurs uniques. Un match qui était également diffusé gratuitement sur la plateforme LNB.TV. En parallèle, 1 124 personnes ont participé sur le tchat.

Notons que pour ce premier match, il n’y avait pas d’annonceurs mis en avant autour du programme Twitch. « Il existe des pistes avec des annonceurs, mais aucune exclusivité n’a été signée pour le moment ». Au total, la mise en avant de cette initiative (incluant 20 clips « near live ») sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok a généré quelques 2 milllions d’impressions.

Victor Wembanyama est arrivé pour l’échauffement 🌟 📺 Pour suivre son match face à @FosProvenceBB gratuitement sur notre chaîne Twitch, c’est ici à partir de 20h15 : https://t.co/mgczEnUQr7 pic.twitter.com/KIcM9goGv7 — First Team (@FirstTeam101) December 2, 2022

