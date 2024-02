web3 – Le Paris Saint-Germain devient validateur officiel de la Chiliz Chain

Hier, Socios.com, partenaire Fan Token officiel du Paris Saint-Germain, a annoncé que le club parisien allait intensifier son rôle dans la blockchain Chiliz.

Présenté comme une première mondiale pour un club sportif, le PSG devient validateur sur une blockchain. « Nous sommes ravis d’approfondir notre relation déjà existante avec le Paris Saint-Germain en l’accueillant en tant que validateur officiel sur la Chiliz Chain » précise Alex Dreyfus, CEO de Chiliz et Socios.com, dans un communiqué. « Cette évolution marque une étape importante dans l’adoption du web3 par les fans, les clubs et les ligues. Nous sommes convaincus que cette décision ouvrira la voie à d’autres clubs qui nous rejoindront dans cette aventure innovante. Le rôle actif du PSG en tant que validateur officiel propulsera sans aucun doute notre écosystème SportFi vers de nouveaux domaines, renforçant ainsi notre partenariat de longue date avec le club ».

Pour rappel, le PSG a été le premier club à s’associer à Chiliz pour lancer un Fan Token en septembre 2018.

« En devenant un validateur de la Chiliz Chain, nous ne nous contentons pas d’embrasser l’avenir du sport web3 ; nous le développons activement afin d’avoir une relation plus directe avec nos fans par le biais d’expériences web3 » ajoute Pär Helgosson, Responsable Web3 au PSG. « Nous optimiserons nos engagements futurs pour obtenir des effets de réseau, en amplifiant la valeur et les revenus que chaque partie prenante peut générer et expérimenter au sein de cette nouvelle économie numérique. Nous nous engageons à construire un écosystème web3 plus puissant et plus durable, en nous appuyant sur les bases solides de nos relations existantes avec Socios et Chiliz. Le PSG s’est engagé à encourager l’innovation et le club continuera à développer des opportunités avec d’autres partenaires dans ce domaine. »

Construire une économie numérique de Fan Token autonome

Avec cette annonce, le PSG s’engage à utiliser 100 % de ses revenus accumulés en tant que validateur de nœud sur la Chiliz Chain pour effectuer des rachats réguliers de Fan Token PSG sur le marché public. « Ces rachats automatisés, exécutés via des contrats intelligents par le validateur ou via des échanges décentralisés sur la Chiliz Chain, sont planifiés à intervalles déterminés pour soutenir de manière cohérente l’économie numérique du club ».

Des rachats qui permettront notamment au PSG de rafraîchir régulièrement ses réserves de Fan Tokens et de construire une économie numérique de Fan Token autonome et un engagement avec sa fanbase web3.

Le PSG et Chiliz vont organiser des hackathons au Parc des Princes

En 2024, le PSG va organiser avec Chiliz son tout premier hackathon blockchain au Parc des Princes.

Des développeurs participeront à l’évènement avec pour thème le web3, la Chiliz Chain et les Fan Tokens du PSG.