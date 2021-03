XV de France – Des maillots de clubs amateurs vont peupler les tribunes du Stade de France contre le Pays de Galles

Equipementier du XV de France sur le cycle 2018-2024, Le Coq Sportif va profiter du match du Tournoi des 6 Nations des Bleus contre le Pays de Galles ce samedi 20 mars pour habiller les tribunes du Stade de France.

A l’aide de maillots de la marque offerts aux clubs de rugby amateurs dans le cadre du programme mis en place avec la Fédération Française de Rugby (FFR), le message « TOUS BLEU » s’affichera dans le Stade de France qui sera à huis clos en raison des mesures sanitaires actuelles.

Le message « TOUS BLEU » au Stade de France

« La Fédération Française de Rugby souhaite continuer de marquer son soutien aux clubs de rugby amateur. Cette opération permettra d’honorer la famille du rugby français : licenciés, entraîneurs, bénévoles, qui continuent de faire vivre notre sport dans les clubs. Nous les soutenons et pensons à eux à chaque instant. Plus que jamais, nous sommes Tous Bleu et nous vivrons ensemble notre passion avec l’équipe de France » précise Bernard Laporte, Président FFR, dans un communiqué.

Comme nous le précise la FFR, plus de 1 000 maillots seront placés sur les sièges de la tribune Nord du Stade de France, à gauche lorsque vous regarderez le match à la télévision. Une activation qui devrait donc permettre quelques belles retombées lors de la diffusion du match diffusé sur France 2 à 21H.

Un nouveau clin d’oeil au rugby amateur qui vient s’ajouter à l’activation lancée il y a quelques mois et affichant le nom de 1 941 clubs amateurs dans les numéros des maillots des joueurs du XV de France.

« Une grande équipe, un collectif, c’est ne faire qu’un à chaque moment qui marque un peu plus votre

histoire. Il est important pour nous de poursuivre notre engagement et de faire le lien entre le monde

professionnel et amateur à travers cette initiative » ajoute Patrick Ouyi, Directeur de marque Le Coq Sportif. « Ces maillots créés par les clubs exposés dans les tribunes du Stade de France témoignent de cette relation unique et évidente. Ces clubs sont porteurs de ce message. Et c’est encore plus fort dans ce contexte particulier où le public ne peut être présent physiquement. Malgré tout, grâce à ces maillots en tribune, leur soutien, notre soutien reste intact. TOUS BLEU, un message pour tous, pour le XV de France, pour les licenciés, pour les clubs français. Un collectif sur et en dehors des terrains. »