Zlatan Ibrahimovic nouvel ambassadeur de la marque H&M

Zlatan Ibrahimovic rejoint la marque de vêtement H&M. Le géant suédois devient ambassadeur officiel du programme « H&M Move » incitant les gens à faire du sport.

Zlatan Ibrahimovic et Jane Fonda pour H&M, impensable non ? Et pourtant… Ibra vient de publier une vidéo sur ses réseaux sociaux en collaboration avec la marque suédoise H&M pour promouvoir leur programme visant à faire du sport. Dans ce clip, on voit l’attaquant suédois et l’actrice américaine Jane Fonda, en appel vidéo.

La vedette de cinéma oscarisée dicte, telle une véritable coach, des exercices à faire au footballeur. Pour H&M, Zlatan est toujours au top de sa forme à 40 ans, l’ultime « multimover » (« celui qui bouge tout le temps »).

Ce n’est pas la première fois que H&M collabore avec un footballeur, David Beckham a aussi été ambassadeur de la marque par le passé.

Le joueur de l’AC Milan a aussi livré une petite interview (à la Zlatan).

Côté produits, H&M lance une gamme de vêtements de sport dont Zlatan sera l’ambassadeur.

