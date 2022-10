La Formule 1 lance un nouveau lieu de divertissement sous licence avec « F1 Arcade »

Aujourd’hui, la Formule 1 a officialisé le lancement d’un nouveau produit « expérientiel premium » sous licence avec « F1 Arcade ».

En association avec Kindred Concepts, F1 Arcade sera un véritable lieu de vie proposant des simulateurs de F1 ainsi qu’une offre de restauration.

Le premier « F1 Arcade » ouvrira à Londres le 24 novembre prochain au centre commercial One New Change (St Pauls). 60 simulateurs de mouvement F1 sera mis à disposition pour les apprentis pilotes de Formule 1. D’autres sites devraient ouvrir sous différentes formes dans les principales villes européennes, aux USA, au Moyen-Orient et en Asie.

« Nous sommes très heureux de présenter F1 Arcade, un tout nouveau lieu de divertissement haut de gamme dont tout le monde peut profiter. F1 Arcade est un projet ambitieux qui permettra aux gens de se rapprocher encore plus de l’expérience de la Formule 1 en offrant aux invités la possibilité de prendre le volant de simulateurs de course sur mesure dans un cadre élégant avec une offre d’accueil de haute qualité » précise Brandon Snow, directeur général commercial de la Formule 1, dans un communiqué. « Kindred Concepts et Formula 1 ont travaillé sans relâche pour s’assurer que F1 Arcade offrira à tous ceux qui visitent, fans et non-fans et quels que soient leur âge ou leurs capacités, une expérience premium incroyable. »

Le concept a été créé par Adam Breeden, fondateur et PDG de Kindred Concepts. F1 Arcade proposera des simulateurs de course sur mesure conçus spécialement pour le site avec des effets de mouvement et audiovisuels pour immerger complètement les joueurs dans la course.

L’expérience de jeu créée par Motorsport Games via sa plateforme de simulation de course RFactor2 proposera une grande variété de modes de course pour s’affronter individuellement ou en équipes. Différents modes seront disponibles pour tous les âges et niveaux. Il sera également possible d’avoir un profil conducteur.

Reste à savoir si ce concept de « lieu de divertissement sous licence F1 » trouvera son public et sa rentabilité. Outre les enjeux économiques, le concept est également un bon moyen pour la F1 de toucher un public plus large avec lequel il pourra interagir directement, un peu à la manière du eSport.