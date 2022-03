adidas présente ses résultats financiers pour l’année 2021 (chiffre d’affaires, marge brute,…)

La semaine dernière, adidas a présenté ses résultats financiers pour l’année 2021. Dans une année encore marquée par la crise liée au COVID-19, l’équipementier allemand enregistre un chiffre d’affaires en hausse par rapport à 2020.

Dans le détail, adidas a réalisé un chiffre d’affaires de 21,234 milliards d’euros en 2020 et vise une croissance de 11 % et 13 % de ses ventes pour 2022.

En hausse de 15% par rapport à 2020 (18,435 milliards € sans Reebok), les revenus d’adidas proviennent principalement du marché Europe Middle East & Africa (EMEA) qui reste le territoire du numéro 1 de la marque aux trois bandes avec 7,76 milliards d’euros de revenus.

« Malheureusement, nous publions nos résultats 2021 en des temps troublés. Nos pensées et nos prières accompagnent le peuple ukrainien, nos équipes sur le terrain et toutes les personnes touchées par la guerre » précise Kasper Rorsted, PDG d’adidas. « Nous condamnons fermement toute forme de violence et sommes solidaires de tous ceux qui appellent à la paix. Nous fournissons également une aide humanitaire immédiate à ceux qui en ont besoin. Nous continuerons à suivre la situation de près et prendrons les décisions et actions commerciales futures au besoin, en accordant toujours la priorité à la sécurité et au soutien de nos employés. »

A titre de comparaison, Puma a enregistré un chiffre d’affaires record en 2021 avec 6,805 milliards d’euros. De son côté, Nike a réalisé un CA de 44,5 milliards de dollars sur son dernier exercice fiscal 2020-2021.

« Alors que nous avons continué à investir massivement dans notre marque, notre activité de vente directe aux consommateurs et notre transformation numérique, nous avons amélioré notre résultat net de plus de 1 milliard d’euros. Dans l’ensemble, 2021 a été une première année réussie dans notre nouveau cycle stratégique. En 2022, nous poursuivrons sur cette lancée et continuerons à faire croître notre chiffre d’affaires et nos résultats à des taux à deux chiffres dans un contexte d’incertitude accrue. » ajoute Kasper Rorsted.

Concernant la marge brute de l’entreprise, adidas enregistre une hausse de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 50,7 % en 2021. Pour l’année 2022, adidas espère atteindre une marge brute entre 51,5 et 52%, atteignable par la stratégie de privilégier de plus en plus la vente directe aux consommateurs (DTC) via son eshop et ses propres magasins. Le revenu net en 2021 s’élève lui à 2,158 milliards d’euros.

Ajoutons qu’adidas a finalisé il y a quelques jours la vente de Reebok à Authentic Brands Group (ABG). Sur plusieurs marchés, adidas continuera d’exploiter l’activité pour le compte d’ABG pendant une période de transition. Conformément à l’accord signé en août 2021, adidas a désormais reçu la majorité des 2,1 milliards d’euros de la vente.

