WTF – Mike Tyson commercialise des friandises au cannabis en forme d’oreille mordue (d’Evander Holyfield)

Par l’intermédiaire de sa société de production de cannabis, Tyson 2.0, l’ancien boxeur Mike Tyson vient de lancer la commercialisation d’edibles, des friandises comestibles, en forme… d’oreille ! Un clin d’oeil à sa fameuse morsure sur Evander Holyfield en 1997.

Voici les « Mike Bites » (« morsures de Mike » en français). Pas sûr que le concept fasse beaucoup rire Evander Holyfield. Le taquin Mike Tyson, qui travaille notamment dans la production de cannabis aux Etats-Unis, dévoile ses « edibles », des friandises comestibles à la marijuana, légale en Californie où vit le boxeur. Ce qu’elles ont de particulier ? Elles ont la forme d’une oreille légèrement mordue sur le dessus.

Mike Tyson’s weed company is making edibles in the shape of an ear. Genius pic.twitter.com/VOU3uAMzOf

— Greg Baroth (@gbaroth) March 14, 2022