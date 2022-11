Nike dévoile sa nouvelle publicité « Footballverse » en marge de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

À quelques jours de la Coupe du Monde 2022, Nike surfe sur le mondial pour dévoiler sa nouvelle publicité « Footballverse »

Le scénario ? Organiser un duel entre les légendes d’hier avec les stars d’aujourd’hui, le tout grâce à un multiverse.

La marque à la virgule nous avait habitué à des pubs mythiques avant les compétitions internationales. On pense évidemment à « The Last Game », un dessin animé regroupant les stars de la Coupe du Monde 2014. Alors quand Nike a partagé il y a plusieurs jours des teasers de quelques secondes, on attendait la vidéo entière avec impatience.

Au lendemain du reveal de la publicité du concurrent adidas, C’est donc au tour de Nike de dévoiler sa campagne.

Dans un laboratoire en Suisse, deux professeurs veulent savoir qui est le meilleur entre le Mbappé d’aujourd’hui et le Ronaldinho de 2006. Pour cela, ils inventent un multiverse baptisé le « Footballverse ». Commence alors un match entre les légendes du jeux et les meilleurs joueurs du monde actuels. Chaque joueur est montré sous son « prime » (son meilleur niveau). On peut ainsi apercevoir Ronaldo le brésilien de 2002 et de 1998, Ronaldinho de 2006, Edgar Davids de 2000, mais aussi le Cristiano Ronaldo de 2004 ainsi que celui de 2022.

L’occasion pour Nike de mettre en avant sa nouvelle collections de crampons qui seront portés par les joueurs au Qatar.

Pour les stars actuelles, on peut évidemment compter sur Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Virgil van Dijk. Côté féminine Sam Kerr, Alex Morgan, Carli Lloyd, Leah Williamson complètent cet incroyable casting.

Un message bien précis

Même si Nike nous offre un match légendaire entre anciennes et actuelles stars du foot, la marque américaine veut faire passer un message bien précis. La marque explique « « Footballverse » illustre la croyance de longue date de Nike selon laquelle l’avenir du sport a un potentiel infini – et encourage une nouvelle génération de footballeurs à le prouver. » Ainsi, on peut apercevoir au début de la vidéo Cristiano Jr, le fils de la légende portugaise, mais aussi Shane Kluivert, le fils de Patrick.

À la fin du spot, les professeurs veulent avancer le temps et voir la nouvelle génération à l’œuvre. Le message « You’re Up » (« C’est ton tour »), s’affiche à la fin de la pub. À l’image des anciennes gloire du foot et des meilleurs joueurs actuels, Nike veut que la future génération laisse son empreinte sur le jeu.

4 minutes et 30 secondes de spectacle le tout rythmé par la musique du groupe Oingo Boingo, « Weird Science » qui est la bande son de la série TV « Code Lisa ». Une musique qui tombe à pic pour toucher les plus anciens et jouer la carte de la nostalgie avec ce spot résolument transgénérationnel.

