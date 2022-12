adidas dévoile un nouveau ballon (« Al Hilm ») aux couleurs du Qatar pour les 1/2 et la finale de la Coupe du Monde 2022

Ce dimanche, adidas a dévoilé officiellement le look du ballon qui sera utilisé pour les deux 1/2 finales et la finale de la Coupe du Monde de football Qatar 2022.

Baptisé « Al Hilm » (qui signifie « le rêve » en arabe), le ballon remplace donc Al Rihla (« le voyage ») pour la fin de la compétition.

Comme son prédécesseur, « Al Hilm » est également un ballon connecté dont les données servent à définir la position du ballon et des joueurs pour aider les arbitres notamment lors des hors-jeu.

Côté design, le ballon adidas « Al Hilm » est aux couleurs du drapeau du Qatar.

Pour la finale, la mention « Finale » sera apposée sur le ballon.

« Al Hilm est un symbole éclatant de la capacité du sport en général et du football en particulier à rassembler. Des millions de téléspectateurs de tous les pays du monde, unis par une même passion pour le jeu, se trouveront au même moment devant leur écran. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes qui s’apprêtent à s’affronter dans la plus grande arène que le football puisse proposer, » a déclaré Nick Craggs, Directeur Général adidas Football, dans un communiqué.

Dans sa version PRO, le ballon adidas Al Hilm est vendu au prix de 150 euros.

4 teams. united by a dream that will soon become reality.

introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.

available now through adidas online and retail stores.#fifaworldcup pic.twitter.com/EM4idCh8U3

— adidas Football (@adidasfootball) December 11, 2022