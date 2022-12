LaLiga lance « Transfer Tracker », un outil destiné à aider l’ensemble des clubs de football à toucher les indemnités de formation

Aujourd’hui, LaLiga a annoncé le lancement de « Transfer Tracker », un service développé avec le Sevilla FC qui vise à aider les clubs de football à récupérer des compensations financières liées à la formation et au mécanisme de solidarité envers les clubs formateurs.

Même si les fédérations nationales aident déjà les clubs (notamment amateurs) pour les aider à toucher les indemnités formations, ce nouvel outil devrait susciter la curiosité de nombreux clubs, notamment en France.

L’offre à de quoi faire saliver. Selon les estimations de LaLiga Tech, il y aurait plus de 1,2 milliard de dollars d’indemnisations non réclamées liées aux transferts de joueurs que les clubs peuvent désormais récupérer. Le service se rémunère uniquement avec un pourcentage sur les sommes qui seront récoltées par les clubs (qui n’avancent donc aucun frais).

La réglementation en vigueur stipule que lorsqu’un joueur est transféré, le club qui l’a formé peut réclamer jusqu’à 5 % de la valeur de transfert.

Pendant deux ans, les équipes du Sevilla FC ont utilisé le système qui a identifié 700 transferts de joueurs qui concernaient des joueurs formés au club. Au total, le club espagnol a récupéré plus d’un million d’euros. Conformément aux règles actuelles de la FIFA, les clubs peuvent réclamer ces sommes sur tous les transferts pour lesquels des paiements finaux ont été effectués au cours des deux dernières années.

« Nous avons créé Transfer Tracker pour aider les clubs de toutes tailles à découvrir et à recevoir ce revenu supplémentaire, sans avoir besoin d’investir leur propre temps et leurs propres ressources » explique Marcos Gonzalez, value proposition manager chez LaLiga Tech.

Pour les clubs qui souhaitent en savoir plus sur ce service, rendez-vous ici

