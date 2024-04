adidas futur équipementier de l’écurie Mercedes AMG PETRONAS F1 dès 2025 ?

La marque adidas pourrait succéder à Puma en tant qu’équipementier sportif de l’écurie de Formule 1 Mercedes à partir de 2025.

Si des rumeurs envoyaient adidas chez Red Bull, ce serait vraisemblablement vers Mercedes que la marque aux trois bandes va se tourner. Actuellement équipé par Puma et Tommy Hilfiger, ces collaborations devraient prendre fin l’année prochaine ce qui laisserait la place à adidas. Comme l’évoque Nextgen-Auto, la marque va commercialiser aussi bien des vêtements à l’effigie de l’écurie de F1 que les combinaisons de course de l’équipe. Pour rappel, Puma est désormais licencié officiel de la Formule 1.

Le départ de Lewis Hamilton, ambassadeur Puma et Tommy Hilfiger, vers la Scuderia Ferrari a certainement été un élément de taille. Une future association 100% allemande entre Mercedes et adidas qui lancera une nouvelle ère dans l’histoire de l’écurie.

Ce nouveau partenariat va rapporter gros à Mercedes, sensiblement plus que les 6 millions d’euros, estimés, que l’écurie recevait de Puma et Tommy Hilfiger. On parlerait ici d’un contrat à 10 millions d’euros annuel pour une durée encore inconnue, mais ces chiffres restent évidemment à confirmer.

À lire aussi