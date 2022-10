Basket – L’Euroleague lance sa nouvelle saison 2022-2023 avec la campagne « Maze »

A l’occasion de la nouvelle saison 2022-2023 de Turkish Airlines Euroleague, la ligue de basket dévoile la campagne « Maze ».

Autour de la signature de marque « Every Game Matters » lancée l’année dernière, l’Euroleague présente un spot promotionnel qui souligne l’imprévisibilité de la compétition. Une compétition où tout est possible, où tout peut changer en une seconde et où chaque fraction de temps compte.

Pour la création de cette campagne, l’EuroLeague Basketball a collaboré avec Fuego Camina Conmigo, une agence basée à Barcelone. Le tournage a été réalisé dans une ancienne usine textile proche de Barcelone.

Le spot met en scène quatre joueurs de l’EuroLeague perdus dans un labyrinthe : Tomas Satoransky (FC Barcelone), Bryant Dunston (Anadolu Efes Istanbul), Walter Tavares (Real Madrid) et Kostas Sloukas (Olympiacos Piraeus). A noter l’apparition de l’ancien joueur Giorgios Printezis.

En 2016, l’Euroleague avait mis en scène les principaux joueurs de la compétition dans un spot promotionnel inspiré du film « Ocean’s Eleven ».

En 2014, L’EuroLeague avait également sorti une vidéo soignée à l’occasion du Final Four avec son « Epic Pool Dunk ».

Pour rappel, la compétition sera à suivre en France et Monaco sur la nouvelle plateforme Skweek lancée par Fedcom.

Les sponsors de la Turkish Airlines Euroleague 2022-2023

Pour cette nouvelle saison, l’Euroleague peut compter sur le soutien de nombreux sponsors, à commencer par Turkish Airlines, partenaire-titre.

En dessous, dans la catégorie des partenaires premium, on retrouve 7Days, adidas, BKT, Fedcom, Ardu Prime ainsi que des opérations de paris sportifs avec des contrats « locaux » (Bwin, Nesine, Winline, Maxbet, IMG Arena.

Les partenaires officiels sont Spalding (ballon officiel), Armani Exchange, Denizbank, Unagi, City of Belgrade, Domino’s Pizza, Oscar Mayer, Castrol Edge, DAZN (espagne) et Nova (Grèce).

Les autres partenaires (fournisseurs et licenciés) sont Amazon, MED, UPlay, VRM et Clancy Tech.

