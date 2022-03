Antoine Griezmann nouveau visage de la marque de vêtements Mango Man

La marque de vêtements espagnole Mango a choisi le footballeur français Antoine Griezmann pour être l’égérie de sa nouvelle collection printemps-été 2022.

Joli coup au mercato pour Mango. La marque de vêtements a annoncé cette semaine s’être offert les services d’Antoine Griezmann. Le joueur de l’Atlético de Madrid et de l’Equipe de France sera le nouveau visage de la ligne masculine de Mango pour la saison printemps-été 2022.

« Cette collaboration a été très agréable, l’équipe a fait en sorte que tout se passe bien et je suis fier du résultat »

« Son style vestimentaire iconique », « ses valeurs », ainsi que son « caractère authentique et décontracté » ont convaincu la marque espagnole.

« Grizou », qui a laissé tomber la queue de cheval en septembre 2021 pour une coiffure plus traditionnelle, est donc passé devant l’objectif du célèbre photographe Ronan Gallagher pour présenter les nouvelles tendances de la ligne : « des pantalons droits décontractés et contemporains en popeline et en lin, un retour au costume avec des modèles d’été emblématiques et une réinterprétation du costume croisé, des vestes en lin et coton dans des tons clairs pour les soirées estivales et des tenues minimalistes à la silhouette épurée et nette ».

« C’est un véritable honneur pour moi de pouvoir collaborer avec une marque comme Mango, avec laquelle j’ai tant de points communs », assure Antoine Griezmann. « Le style des collections est vraiment contemporain et les pièces sont très polyvalentes, faciles à porter et adaptées au style de chacun. Je pense que je m’identifie vraiment à l’esprit méditerranéen de la marque et à ses valeurs. Cette collaboration a été très agréable, l’équipe a fait en sorte que tout se passe bien et je suis fier du résultat »

« Une personnalité de renom dans l’industrie du sport »

« L’accord signé avec Griezmann est une nouvelle étape de l’engagement de Mango pour renforcer son positionnement en associant sa marque à des personnalités de renom dans l’industrie de la mode, de la culture et du sport. Pionnier en Espagne pour ce type de collaboration, Mango recherche toujours des profils qui partagent ses valeurs », a expliqué Diego Sebastian, directeur de communication, image et expérience client de Mango.

Dans le passé, Mango a déjà collaboré avec de grands talents du ballon rond pour ses campagnes, tels que Gerard Piqué ou Zinédine Zidane pour sa collection printemps/été 2015.

