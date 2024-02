Naming – Le stade de l’Inter Miami en MLS rebaptisé « Chase Stadium »

A l’occasion du début de la saison 2024 de Major League Soccer (MLS), la franchise de l’Inter Miami CF a signé un contrat de Naming avec JPMorgan pour son stade de Fort Lauderdale.

Dans le cadre de cet accord, le stade de 21 500 places est rebaptisé « Chase Stadium » en remplacement de DRV PNK Stadium (Autonation). Un contrat de Naming qui est une première dans le football pour la plus grande banque des Etats-Unis.

Avec Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets, le « Chase Stadium » sera évidemment « the place to be » en Major League Soccer cette saison. L’équipe a d’ailleurs baptisé de la meilleure manière ce nouveau Naming avec une victoire 2-0 pour le premier match de la saison mercredi soir contre Real Salt Lake.

A l’instar de Will Smith, de nombreuses personnalités devraient faire le déplacement au Chase Stadium pour assister à un match de l’équipe emmenée par Leo Messi.

Leo Messi 🤝 Will Smith A quick star link-up at the break. pic.twitter.com/qmZvB4FQoO — Major League Soccer (@MLS) February 22, 2024

Une « fast lane » pour les clients de la banque pour accéder au stade plus rapidement

A travers le partenariat signé avec JPMorgan, les supporters de l’Inter Miami qui possèdent des cartes de paiement Chase auront le droit à quelques privilèges comme une « fast lane » (entrée exclusive pour les détenteurs) ou encore des promotions spéciales.

Face à la forte demande de billets pour les matchs de Miami cette saison, la franchise appartenant notamment à David Beckham a augmenté la capacité d’accueil avec 1 200 billets en plus, y compris dans les espaces d’hospitalités.

Pour rappel, l’Inter Miami CF s’est lancé dans un nouveau projet de stade « Miami Freedom Park » de 25 000 places qui devrait voir le jour en 2025.

A lire aussi