Droits TV – La NBA aurait payé 137 000 dollars à la LNB pour les matchs de Victor Wembanyama

Il y a quelques semaines, la NBA et la Ligue Nationale de Basket (LNB) annonçaient la signature d’un accord concernant la diffusion de certains matchs de la Betclic Elite, le All Star Game, la Leaders Cup ainsi que les Playoffs et les Finales en direct sur la NBA App.

Il y a quelques jours, le montant de ce contrat a été évoqué par les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, club dans lequel évolue Victor Wembanyama, jeune joueur promis à un avenir en NBA et que la ligue nord américaine compte bien valoriser auprès de ses fans dès à présent en diffusant ses matchs.

Selon l’AFP citant la direction du club de basket, la NBA aurait débourser la somme de 137 000 dollars pour s’offrir le package LNB de diffusion des matchs cités au dessus.

Rien pour le club… pour le moment

Dans son article, l’AFP explique que le club a demandé à la Ligue de lui reverser une partie de cette somme, estimant que la NBA a surtout acheté les matchs du joueur plus que ceux de la LNB. « La Ligue n’a aucune obligation de reverser aux clubs une partie les droits de diffusion à l’étranger » précise l’AFP, mais, « le comité directeur pourra décider en fin de saison de le faire en fonction du montant des recettes marketing perçues ».

