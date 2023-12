Le projet de télécabines de Frank McCourt à Los Angeles pour relier le Dodger Stadium en vue des Jeux Olympiques LA28

Le projet de télécabines survolant une partie de la ville de Los Angeles jusqu’au Dodger Stadium est toujours d’actualité.

L’objectif des intéressés, dont un certain Frank McCourt, est d’ouvrir la ligne pour les Jeux Olympiques de LA 2028.

Un projet à 500 millions de dollars ?

Le projet est pharaonique. Estimée à près de 500 millions de dollars selon un dernier rapport, ce téléphérique a pour ambition de relier la gare Union au stade de baseball des Dodgers en 7 minutes.

Avec « Zero Emissions Transit (ZET) project », les « air gondolas » pourraient déplacer jusqu’à 5 500 personnes par heure dans chaque direction. L’objectif est de démarrer les travaux en 2026 pour garantir un fonctionnement en 2028, juste avant les Jeux Olympiques d’été.

Ce projet a été imaginé en 2018 par Aerial Rapid Transit Technologies LLC. Une entité créée par McCourt Global, dont le PDG n’est autre que Frank McCourt. Actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires américain est l’ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers (franchise vendue notamment à Magic Johnson) et possède toujours des terrains aux abords du stade.

L’impact environnemental figurait comme l’un des principaux obstacles du projet de l’actuel boss de l’OM et de ce projet. Mais récemment, un rapport de 3 700 pages présentés aux autorités gouvernementales démontrait que cette télécabine pourrait en réalité soulager les embouteillages et ainsi réduire la pollution dans les quartiers environnants. La problématique principale se trouverait réellement dans le financement.

Il faudra entre 8 et 10 millions de dollars par an pour entretenir la télécabine

Le téléphérique nécessiterait entre 8 et 10 millions de dollars supplémentaires par an pour son fonctionnement et son entretien, selon le rapport.

Mais dans ces 3 700 pages, aucun paragraphe ne préciserait si le financement des contribuables sera utilisé en ce sens-là. Comme le rapporte le LA Times, le porte-parole du sponsor du projet ZET, Nathan Click, explique que ces frais pourraient être couverts par un financement privé, par des sponsors et dans des contrats de naming.

« Nous sommes impatients de partager davantage à mesure que la planification de ZET progresse et que les processus de l’État et de la ville avancent. » poursuit Nathan Click.

Malgré tout, le dossier avance. Et selon plusieurs médias américains, son officialisation pour bientôt être actée. Affaire à suivre donc…En attendant, pensez à covoiturer.

