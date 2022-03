Baseball – La MLB signe une nouvelle convention collective avec les joueurs, le sponsoring sur les maillots et casques en approche

Hier, la Major League Baseball (MLB) et l’association des joueurs (MLB Players Association) ont trouvé un accord concernant la nouvelle convention collective. La saison 2022 va débuter le 7 avril au lieu du 31 mars.

Après 99 jours de lock-out, les acteurs de la MLB ont signé un nouveau contrat de 5 ans (2022-2026) qui redéfinit notamment certains accord financiers. Alors que la saison 2022 devait débuter il y a quelques jours, la MLB a garanti le report des matchs et chaque équipe jouera ses 162 matchs.

Avec ce nouvel accord (CBA : collective bargaining agreement) les propriétaires de franchises et l’association des joueurs se sont entendus sur le nouveau salaire minimum ou encore le nouveau plafond de la « Competitive Balance Tax threshold » à ne pas dépasser (masse salariale) sous peine de payer une taxe supplémentaire.

Le salaire minimum :

2022: 700 000$

2023: 720 000$

2024: 740 000$

2025: 760 000$

2026: 780 000$

Masse salariale :

2022: 230M$

2023: 233M$

2024: 237M$

2025: 241M$

2026: 244M$

« L’un des avantages de la négociation collective est qu’elle donne à nos joueurs l’occasion d’avoir leur mot à dire sur leurs conditions de travail et le jeu » précise le Commissioner de la MLB Rob Manfred. « Et ils ont profité pleinement de l’occasion pour fournir cette contribution au cours de ces négociations. Nos joueurs sont de grands athlètes. Je les respecte. Et je respecte la contribution que nous avons reçue d’eux au cours de ce processus. Et nous avons vraiment beaucoup appris. »

Le sponsoring débarquera sur les maillots et casques

Comme le rapporte également plusieurs médias américains dont ESPN, la publicité sur les maillots et les casques va faire son entrée en Major League Baseball (dès cette saison ?). Loin d’être dans la tradition des sports US, le sponsoring sur les maillots a été introduit ces dernières années en NBA et sera autorisé sur ceux de la NHL dès la saison prochaine. Depuis 2021, les franchises de hockey peuvent également faire apparaître un sponsor sur le casque des joueurs lors des matchs.